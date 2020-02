Neuer Chefpilot im Anflug

Seit Sonntag ist angeblich wieder alles ganz anders: Henning Pfisterer soll in Zukunft der Chefpilot am Steuerknüppel des Grazer Airports sein, er stünde, so das Gerücht, als Erstgereihter auf einem Dreier-Vorschlag. Pfisterer ist ein ausgewiesener Flug-Fachmann. Zuerst bei der Luftfahrtbehörde der EU in Brüssel, dann 17 Jahre am Flughafen München zuständig für Sicherheit, seit mittlerweile einem Jahrzehnt im Management-Direktorium des Flughafens in Doha, der Hauptstadt des Öl-Emirats Katar.