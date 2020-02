Sie lehnen den Rechtsstaat ab, leben in einer obskuren, dunklen Welt - und sind brandgefährlich: Die Rede ist von Reichsbürgern & Co. In Österreich ermitteln die Terrorjäger des BVT gegen vier staatsgefährdende Gruppierungen mit 250 Beschuldigten. Eine Zelle plante nun sogar in Deutschland ein Moschee-Massaker!