Die Geschichte ist legendär: Der reiche Brite Phileas Fogg wettet um 20.000 Pfund, dass er in 80 Tagen um die Welt reisen kann. Viele Abenteuer ereilen ihn, bevor er seine Wette im letzten Augenblick gewinnt. Für Kinder ab 5 Jahren bricht das Theater des Kindes die Story auf ein abwechslungsreiches Abenteuer herunter. Matthias Hacker ist ein herrlich steifer Phileas Fogg mit schwarzem Zylinder, aus seinem treuen Begleiter Passepartout wurde kurzerhand eine Frau, gespielt von Katharina Schraml. Durch alle weiteren Rollen muss Simone Neumayr hetzen. Wunderbar wandelbar das Bühnenbild, in dem sich eine Reisekiste in Heißluftballon, Segelschiff oder Elefantenzug verwandeln kann (Ausstattung: Natascha Wöss).