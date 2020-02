Auch wenn wir in Österreich (noch) nicht direkt betroffen sind, steigt die fragwürdige Begeisterung für die Katastrophenstimmung. Das bereits vor acht Jahren entwickelte Computerstrategiespiel Plague Inc. erlebt derzeit nicht nur in China und den USA einen erneuten Boom, sondern führt auch hierzulande die Spiele-Charts im App Store an. Ziel des Games ist die Vernichtung der Menschheit mithilfe eines Krankheitserregers.