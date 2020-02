„Große Herausforderungen“ durch Digitalisierung

Zuletzt ging es in dem Gespräch zwischen Kurz und Zuckerberg noch um aktuelle Fragen der Digitalisierung und wie diese sich auf die Arbeitswelt von morgen auswirken werden. In dem Zusammenhang sprach Kurz in seiner Rede in München die Wichtigkeit des Zusammenhalts in der Gesellschaft an: Der technologische Fortschritt werde immer rasanter, „das stellt uns vor große Herausforderungen, denn nicht alle kommen da so leicht mit“.