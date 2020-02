Fußgänger auf Schutzweg erfasst

Bereits am Freitagnachmittag hatte ein 72-jähriger Pkw-Lenker an einer Kreuzung der Strebersdorfer Straße mit dem Mühlweg in Wien-Floridsdorf einen Fußgänger niedergestoßen. Der 33-Jährige wollte gerade den dortigen Schutzweg überqueren, als er vom Auto erfasst und verletzt wurde. Die Wiener Berufsrettung brachte den Verunfallten in ein Spital.