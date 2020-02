Der heimische Getränkeriese Red Bull hat 2019 das beste Ergebnis seiner Firmengeschichte erzielt. Das Unternehmen verkaufte weltweit fast 7,5 Milliarden Dosen – ein sattes Plus von 10,4 Prozent. Der Konzernumsatz legte auf 6,06 Milliarden Euro zu (plus 9,5 Prozent). Die größten Zuwächse gab es in Indien (plus 37 Prozent), Brasilien (plus 30 Prozent) und Afrika (plus 25 Prozent).