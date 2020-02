Am 7. Februar wurde in Vöcklabruck in einem Lokal in den Kellerräumen eine Party veranstaltet. Im Zuge dieser Veranstaltung wurde im Vorfeld eine Sonderkontrolle eingesetzt. An dieser Sonderkontrolle in der Zeit von 20 bis 6 Uhr waren neben insgesamt fünf Polizeistreifen eine Ärztin im Dienst. Vorerst wurde der anreisende Verkehrsstrom verstärkt kontrolliert, draufhin wurde der Zentralraum in einem Umkreis von fünf Kilometern verstärkt auf Drogenlenker einer Kontrolle unterzogen.