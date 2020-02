Doskozil: „Hoffe Tanner hat politische Kraft, reinen Tisch zu machen“

„Ex-Verteidigungsminister und Burgenlands Landeshauptmann Doskozil assistiert und spricht auch den Besuch zweier hochrangiger Beschuldigter (Josef Pröll und Rothensteiner) beim Strafrechts-Oberbeamten Pilnacek an. “Das ist wie in einer Bananenrepublik.„ Indes lobt der Rote Doskozil Verteidigungsministerin Tanner für deren “Mut in der Forderung nach Rückabwicklung des Eurofighter-Deals. Ich hoffe, sie hat die politische Kraft, reinen Tisch zu machen."