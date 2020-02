Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es in St. Anton am Arlberg in der Nacht auf Dienstag zu einer schweren Körperverletzung: Gegen 23.50 Uhr wurde ein 40-jähriger Norweger im Eingangsbereich eines Lokals attackiert - der zunächst unbekannte Angreifer verpasste ihm einen Faustschlag ins Gesicht, der Grund ist unklar. In weiterer Folge schlug der 40-Jährige mit dem Kopf auf der Eingangstüre und am Boden auf. Der Täter ließ ihn zurück und flüchtete mit einem Taxi.