Es war eine Meldung, die Hundebesitzer im niederösterreichischen Waldviertel in Angst versetzte. In Merkengersch im Bezirk Waidhofen an der Thaya wurden vergangenen Samstag zwei Huskys vergiftet - die „Krone“ berichtete. Während die Polizei noch ermittelt, überraschte die Mutter nun ihre traurige Tochter - mit dem Welpen „Louie“ !