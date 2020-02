Tipps:

Beim Aufstieg sollte immer der Pistenrand verwendet werden und bei der Abfahrt, vor allem nach Liftbetriebsende, es vermeiden, entlang einer frisch präparieren Piste abzufahren - auch wenn es noch so verlockend ist. „Wenn es nicht anders geht, dann bitte am äußersten Pistenrand abfahren“, so Lukas Köfer vom Falkert: „Keinen Pistengerät-Fahrer freut es, wenn Tourengeher nachts mit wenigen Schwüngen die Arbeit von Stunden vernichten.“ Rücksicht nehmen. Wer übrigens eine Skisaisonkarte besitzt, der sollte diese vor der Skitour bei einem Lifteintritt verwenden, damit man als zahlender Gast registriert wird.