Auf Bullocks Frage, was die 51-Jährige gern mal machen würde, meinte Aniston: „Es geht nicht so sehr darum, was ich mich selbst tun sehe, sondern eher um einen kleinen Screenshot in meinem Gehirn, wo ich den Ozean höre, ich sehe den Ozean, ich höre Lachen, ich sehe Kinder rennen, ich höre Eiswürfel in einem Glas, ich rieche, dass Essen gekocht wird. Das ist der freudige Schnappschuss in meinem Kopf."