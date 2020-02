Der Tag brach gerade an, die Sonne war noch nicht aufgegangen, als die 42-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung am Gehsteig in der Anton-Paar-Straße unterwegs war. Gerade als sie die Einfahrt zu einem Parkplatz querte, bog ein Lkw, gelenkt von einem 27-jährigen Grazer, dorthin ein.