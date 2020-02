Ins Visier der Beamten war der 55-jährige Verdächtige geraten, weil er während der Fahrt nicht angeschnallt gewesen war. Bei der genaueren Begutachtung des Pkw in der Fernkorngasse stellten die Polizisten jedoch mehrere Mängel am Fahrzeug fest, der Pkw sollte in der Folge in der Landesprüfanstalt auf seine Verkehrstüchtigkeit geprüft werden. Davon wollte der Verdächtige allerdings nichts wissen und verweigerte die Mitfahrt.