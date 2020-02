Mit 20 Jahren ist Stefan Heincz (VAS) zum zweiten Mal Staatsmeister. Bei der Meisterschaft in Wels gewann der Villacher den Meistertitel mit dem Compound-Bogen. In einem spannenden Finale bezwang er den Burgenländer Wolfgang Wiener mit einem Full Score von 30 Punkten beim letzten Schuss mit 145:143. „Ich konnte in den entscheidenden Phasen Techniken anwenden, die ich mit meiner Mentaltrainerin erarbeitet habe“, lacht Stefan, der nie mit diesem Titel gerechnet hätte.