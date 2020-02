Ausgespielt wird das Viertelfinale am 3. oder 4. März. Die zeitgenaue Ansetzung gibt der DFB in den kommenden Wochen bekannt. Die Bayern setzten sich in den ersten Runden gegen Energie Cottbus (3:1), VfL Bochum (2:1) sowie die TSG 1899 Hoffenheim (4:3) durch. Die Knappen kamen im Achtelfinale gegen Ligakonkurrent Hertha BSC trotz eines 0:2-Rückstands weiter und stehen im vierten Jahr in Folge unter den besten Acht.