Deutsch: „Kogler lässt alle Fragen nach Regierungslinie offen“

Kritik an Kogler kam am Samstag auch von der SPÖ. „Man weiß nach dem Interview immer noch nicht: Ist es jetzt Regierungslinie, im Rat ein Veto zum EU-Budget einzulegen oder nicht. Dass Kogler die Veto-Drohung des ÖVP-Kanzlers mit Begriffen wie ‚überzogen‘, ‚uneuropäisch‘ und gar ‚undenkbar‘ bedenkt, zeugt jedenfalls von der großen Uneinigkeit zwischen ÖVP und Grünen in dieser Frage“, so Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der diesbezüglich endlich Klarheit einfordert. „Kurz stimmt sich auch hier offensichtlich nicht mit dem Koalitionspartner ab und präsentiert den Österreichern mit seinem Alleingang erneut sein undemokratisches Amtsverständnis“, so Deutsch.