„Wir wollen klotzen“

Dass immer mehr mit Strom betriebene Pkw angemeldet werden, „stimmt uns optimistisch“, betont Doppler, „doch der richtige Ruck geht nicht durch“. Die Welser geben beim Zukunftsthema jedenfalls weiter Vollgas: Noch heuer wird die Tankstelle in der Goethestraße in Linz zum E-Mobility-Center ausgebaut - mit Schnell- und Normal-Ladestationen, Platz für E-Roller und Fahrräder. „Wir wollen klotzen“, so Doppler, der außerdem mit Apcoa kooperiert, nun elf Ladestationen in Parkhäusern installiert.