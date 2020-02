Einen Brand beim Schuleingang der Sonderschule in St. Johann im Pongau in Salzburg am Silvesterabend konnte die Polizei jetzt klären. Verursacher war ausgerechnet ein Feuerwehrmann (18). Laut der Exekutive fuhr der junge Einheimische mit einem 27-Jährigen zu Silvester durch die Pongauer Bezirksstadt. Dabei feuerte er Feuerwerksraketen aus dem fahrenden Auto. Diese lösten den Brand aus, konnte die Polizei nun feststellen. Ausgerechnet der Brandverursacher war auch später bei den Löscharbeiten dabei. Er wurde nun angezeigt. Schaden: 15.000 Euro.