FDP hinterlässt politischen Scherbenhaufen

Nachdem der FDP-Mann Kemmerich am Mittwoch zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, überschlugen sich innerhalb von 24 Stunden die Ereignisse. Im Laufe des Donnerstags schaltete sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in die Causa ein kritisierte die Wahl Kemmerichs als „unverzeihlich“. Aufgrund des großen öffentlichen und politischen Drucks kündigte Kemmerich schließlich noch am Donnerstag an, von seinem Amt zurückzutreten, und hinterließ dabei einen politischen Scherbenhaufen.