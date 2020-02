Am späteren Donnerstagnachmittag schlug die Hundebesitzerin Alarm: Ihr kleiner Pudel lief am Arlandgrund im Norden von Graz in einen etwa 100 Quadratmeter großen und etwa sechs Meter hohen Gestrüpphaufen, bestehend aus dicken Holzstämmen, Ästen und Wurzeln. Die Hundeleine verfing sich im Haufen, der Hund wurde immer mehr gewürgt.