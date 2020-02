Ein Meer aus Blumen und Kerzen erinnert an der Kreuzung in Graz-St. Peter an die Bluttat, bei der eine Zahnarztassistentin (33) vom psychisch kranken Fabian L. mit mehreren Messerstichen in die Brust getötet wurde. „Warum?“ - steht auf einem Blatt Papier, umrahmt von Herzen, geschrieben. Das fragen sich auch alle, die das Opfer - die Mutter eines Buben und eines Mädchens - gekannt haben, aber auch viele, die an ihrem tragischen Tod Anteil nehmen.