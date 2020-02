Das Voting der Fans für ihn bei unserer Fußballerwahl war bislang recht überschaubar – ob’s nur Taktik ist, ob die riesigen Pakete erst am Ende eintrudeln, wird sich weisen. Fakt ist, dass sich Shon Weissman in jedem Fall einen Spitzenplatz verdient hätte. Noch nie hatte ein Klub aus der „Südkurve Österreichs“, aus Kärnten, einen derartigen Bomber in seinen Reihen, wie ihn der WAC mit dem Israeli besitzt: 24 Tore in 26 Herbstspielen (17 in der Liga, zwei in der Europa League, fünf im Cup) sprechen eine klare Sprache.