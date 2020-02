Die Paleo-Diät: Ist die Steinzeiternährung. Sie orientiert sich an den Ursprüngen, an den Jägern und Sammlern. Dabei liegt der Fokus auf unverarbeiteten Lebensmitteln, hoher Qualität und Nachhaltigkeit. Oswald sagt: „Es wird angenommen, dass der Körper sich seit der Steinzeit nicht verändert hat. Was Unfug ist.“ Positiv: das Naturbelassene, das Wenige an industriellem Zucker und Zusatzstoffen. Dickes Minus: Zu fleischlastig. Zu einseitig.