Vor 30 Jahren war es im Black Metal noch leicht möglich, die Leute zu schocken und zu provozieren. Heute leben wir in einer Welt voller Regeln, Verbote und Political Correctness und dennoch wirkt es nicht so, als könnten jüngere Black-Metal-Bands für Aufruhr sorgen. Ist diese Zeit endgültig vorbei?

Es ist heute wirklich leicht, jemanden zu beleidigen. Wir leben in einem sehr fragilen Zeitalter. Ich würde sogar sagen, dass es heute noch leichter wäre zu provozieren, wenn jemandem etwas Neues einfallen würde. Ich sage das nicht, weil ich schon in den 70er-Jahren geboren wurde, und alt war, aber es war früher vieles leichter. Jimi Hendrix war der erste, der die Fuzz-Pedale direkt am Soundboard anschloss und damit einen neuen Klang kreierte, der davor nicht da war. 20.000 Künstler haben sich also darüber gefreut und beschlossen, das exakt auch so zu machen. Das führt aber zu keiner Weiterentwicklung in der Musik, denn es ist unnötig. Ähnlich war es damals in unseren Zeiten bei Emperor und im norwegischen Black Metal. So locker du Judas Priest von Iron Maiden und Mötley Crüe von W.A.S.P. unterscheiden konntest, so leicht konnte man auch zwischen uns, Darkthrone, Immortal und Burzum unterscheiden. Damals war noch nichts ausgeformt und erst als mehr Alben von den Bands raus waren, begannen andere uns zu interpretieren. Ich will nicht kopieren sagen, aber es gab einfach eine Überschwemmung von gleich klingenden Sachen. AC/DC nahmen auch 40 Jahre die gleiche Platte auf, aber sie wollten das und die Fans wollten das, also war das okay. Lemmy von Motörhead war deshalb so eine Ikone, weil er über 40 Jahre lang einfach er war - ohne Abstriche und Kompromisse. David Bowie hingegen hatte unzählige Identitäten und war ebenso eine Ikone. Mein musikalischer Zugang ist jener, dass ich so gesehen lieber ein David Bowie als ein Lemmy bin. Für andere reicht es wiederum, immer den Blues zu spielen.