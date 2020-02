Am Wochenende hatte Kurz mit einem Veto gedroht, falls die EU-Kommission ihren Vorschlag einer Erhöhung des Beitrags der Staaten von einem Prozent auf 1,11 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) nicht doch noch abändern würde. „Jeder Euro für europäische Projekte ist eine Investition in die Zukunft“, erklärte Karas im Gegensatz dazu am Mittwoch gegenüber der APA.