Die Polizei in Vösendorf (NÖ) konnte jetzt zwei ungarischen Trickdieben das Handwerk legen. Nachdem rund um die dortigen Einkaufszentren zuletzt immer mehr Anzeigen eingegangen waren, legten sich die Kriminalisten auf die Lauer. Mit Erfolg! Das Duo wurde in flagranti ertappt, setzte allerdings zur Flucht an ...