Die Coronavirus-Verdachtsprobe, die per Rachenabstrich genommen worden war, wurde noch am Dienstagabend zum Labor nach Wien geschickt. Dort wurde diese in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt prioritär behandelt. Am Mittwochnachmittag kam das Ergebnis: Der Test fiel negativ aus. Die 31-jährige Salzburgerin, die mit Atemwegsbeschwerden ins Uniklinikum eingeliefert worden war, kann damit nach dem Epidemiegesetz nicht mehr zwangsweise im Spital festgehalten werden, sagte Michael Haybäck vom Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Salzburg.