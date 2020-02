Die heimischen Alpen locken jedes Jahr Millionen Wintersportler an, was auch die Immobilien-Preise in den Skigebieten in die Höhe treibt. Die höchsten Angebotspreise findet man im Bezirk Kitzbühel: Aktuell kostet der Quadratmeter dort im Schnitt 5390 Euro. Wer direkt in den beliebten Skiorten kaufen möchte, muss sogar noch deutlich mehr investieren. In der Stadt Kitzbühel werden mittlere Quadratmeterpreise von 8880 Euro bezahlt.