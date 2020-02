CO-Vergiftung in Energetikerpraxis

Noch rechtzeitig gerettet werden konnten hingegen drei Frauen in einer Energetikerpraxis im Bezirk Ried im Innkreis. Rauchgase eines Kachelofens hatten wegen des heftigen Sturms und des niedrigen Luftdrucks nach Angaben der Einsatzkräfte nicht richtig abziehen können und sich in den Räumlichkeiten ausgebreitet. Eine Frau, die am Vormittag in den Warteraum kam, hörte laute Schreie und Klopfen aus dem Behandlungsraum dringen, fand kurz darauf die 65-jährige Energetikerin bewusstlos am Boden vor. Eine weitere Patientin, die gerade in Behandlung war und um Hilfe geschrien hatte, sprach ebenfalls von Beschwerden. Beim Eintreffen der Feuerwehrhelfer sollte wenig später der CO-Warner anschlagen - und damit den Verdacht der Kohlenmonoxidvergiftung der beiden Frauen bestätigen.