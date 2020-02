Hubert A. hatte, so die Ermittlungen der Polizei, am Sonntagvormittag den Gottesdienst in der Wallfahrtskirche besucht, war dann im Gasthaus gelandet, wo er den Tag bis zum Abend verbrachte. Gegen 21 Uhr machte sich der alleinstehende Pensionist auf den Rückweg, marschierte mutterseelenalleine über einen „Kirchensteig“ genannten Feldweg zur Ortschaft Leitnereck. Dabei rutschte Hubert A. auf dem nassen Untergrund einer Wiese aus und stürzte so schwer, dass er nicht mehr ohne Hilfe aufstehen konnte.