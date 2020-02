Den Besuch eines Supermarktes in Kittsee wird dieser Kunde wohl so schnell nicht vergessen. Dem gebürtigen Slowaken wurde die Brieftasche gestohlen. Mithilfe von Fahndungsfotos sucht nun die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern. Der Schaden beträgt fast 8000 Euro. Fotos der Verdächtigen finden Sie in der heutigen Burgenland-Ausgabe der „Krone“.