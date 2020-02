In der EMS, eine der größten Pflichtschulen im Burgenland, waren gestern Abend alle Gedanken auf den einstigen Anschlag gerichtet. Zur Gedenkfeier aufgerufen haben Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und die Leiterin der Roma-Pastoral der Diözese Eisenstadt, Manuela Horvath. Unterstützt wurden sie vom wissenschaftlichen Leiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes, Gernot Baumgartner. Alle erinnerten an Peter Sarközi, Josef Simon sowie die Brüder Karl und Erwin Horvath, die in der Nacht auf den 5. Februar 1995 eine Tafel mit der Aufschrift „Roma zurück nach Indien“ aus der Romasiedlung in Oberwart entfernen wollten. Die Sprengfalle des Bombenlegers Franz Fuchs explodierte. Keiner der vier Männer überlebte.