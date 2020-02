Der 32-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen seinen Kontrakt bei Watford, wo er viereinhalb Jahre engagiert war, einvernehmlich aufgelöst. Auf sein Debüt für Udinese muss der Innenverteidiger wohl noch einige Wochen warten - derzeit befindet sich Prödl aufgrund von Knieproblemen im Aufbautraining. Dennoch ist die Vorfreude beim Abwehrspieler groß. „Die Serie A hat gegenüber der Premier League deutlich aufgeholt. Dass immer mehr Spieler aus der Premier League nach Italien gehen, beweist den wachsenden Stellenwert der Liga. Mit Romelu Lukaku oder zuletzt Christian Eriksen sind Superstars aus England in die Serie A gewechselt und auch in den europäischen Bewerben sind italienische Klubs stark im Kommen. Und dank Cristiano Ronaldo ist die Liga weltweit noch viel mehr in den Mittelpunkt gerückt“, meinte Prödl.