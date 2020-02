Hund verbiss sich in den Armen

Kurz nachdem „Cäsar“ vom Tierheim übernommen worden war, passierte die Tragödie: Weil die Sonne an diesem August-Tag vom Himmel herunterbrannte, wollte eine Angestellte (18) die Markise beim Zwinger herunterkurbeln, um dem Vierbeiner Schatten zu spenden. Möglicherweise erschrak der Hund durch die Stange, welche die 18-Jährige dafür benötigte, und biss zu. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Barbara Kaschl kam zu Hilfe, doch das Tier verbiss sich in ihren Armen, riss daran. Schwerst verletzt wurde sie ins Krankenhaus gebracht und danach etliche Male operiert.