Bereits seit drei Jahren schrieb die Post mit ihren Ämtern in Weitra, Schrems und Eggenburg keine schwarzen Zahlen mehr. Die bittere Konsequenz daraus wurde jetzt in die Wege geleitet - Schließung! „Ein weiterer Baustein zum Aushungern unserer Städte und Ortskerne steht uns bevor“, ist die Waldviertler VP-Abgeordnete Margit Göll entsetzt. Für den flächenmäßig so großen Bezirk Gmünd seien zwei Postämter „ein schlechter Witz“. Bei der Post will man nun die bestmögliche Lösung für die Kunden vor Ort finden. Konkret sollen die Filialen dabei durch Partnerstellen wie beispielsweise Trafiken oder örtliche Nahversorger ersetzt werden.