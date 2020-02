Weil ihn ein 24-Jähriger wegen Körperverletzung angezeigt und ihn damit in Haft gebracht hatte, wollte ein Gefängnisinsasse Rache nehmen. Er beauftragte zwei Somalier, die den jungen Mann am Samstag in einer Wohnung in Wien aufspürten, zusammenschlugen, mit dem Umbringen drohten und versuchten, mit einem Messer auf ihn einzustechen. Die beiden Angreifer wurden festgenommen.