Als er vergangene Woche seinen Opernballgast Lindsey Vonn verkündete, präsentierte Richard Lugner süffisant ein Nacktfoto der Ski-Queen und gab dabei zu, ein „Wüstling“ zu sein, der „im Gemüsegarten der schönsten Frauen wildert“, so als hätte es die MeToo-Bewegung niemals gegeben. Er ließ auch fallen, dass ihm so was „immer gefalle“ und klärte die versammelten Journalisten über die Ehen und Liebschaften der berühmten US-Amerikanerin auf. Die Absage der so Angekündigten erfolgte prompt und soll mit den sexistischen Aussagen des Baumeisters zusammenhängen.