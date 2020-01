„Ich bin schockiert und in der Früh aus allen Wolken gefallen - ich dachte ja das sei ein schlechter Scherz“, raunzt uns Richard Lugner ins Telefon, als wir ihn am Freitag erreichen. Sein diesjähriger Opernball-Stargast Lindsey Vonn hat dem Baumeister eine öffentliche Abfuhr via Twitter erteilt.