Zum insgesamt neunten Duell mit Zverev meinte Thiem: „Das erste Mal, dass ich in einem Grand-Slam-Halbfinale gegen einen Jüngeren spiele. Das ist eine neue Situation für mich.“ Aber man kenne sich sehr gut. „Wir haben acht Matches schon auf allen Ebenen gespielt, darunter bei den London ATP Finals, zweimal bei den French Open. Wir werden beide alles geben, dass wir da in unser erstes Finale einziehen.“ Der Sieger des Duells Thiem-Zverev am Freitag (9.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) bekommt es im Endspiel am Sonntag mit dem Gewinner des Krachers Novak Djokovic (SRB-1) gegen Roger Federer (SUI-3) am Donnerstag zu tun.