Wo konkret kann die Wasserstoff-Technik ihre Vorteile ausspielen?

Wo schwere Lasten über weite Strecken transportiert werden müssen und eine schnelle Betankung nötig ist, also bei Lkw und Bussen. Der regionale Charakter ist bedeutsam: Eine Pistenraupe beispielsweise verbraucht 300 Liter Diesel in 8 Stunden. Sie könnte in Zukunft mit 100% in Tirol produzierten Wasserstoff fahren!