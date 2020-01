Metall in den Glascontainer oder Papier in die für Plastikflaschen gedachte gelbe Tonne werfen - das kann in Wien bald teuer werden. Müllsünder werden künftig auch zur Kasse gebeten, wenn sie fahrlässig ihren Abfall in die falschen Sammelbehälter befördern. Bisher stand eine unrechtmäßige Entsorgung nur dann unter Strafe, wenn sie vorsätzlich erfolgte.