Die Polizei hat sechs Kärntner im Alter von 17 bis 21 Jahren als Serieneinbrecher ausgeforscht. Sie sollen in der Zeit von November 2019 bis 21. Jänner 2020 in mehrere Sportvereinsklubhäuser, zwei unbewirtschaftete Gasthäuser und Elektrogeschäfte in den Bezirken Klagenfurt-Land und Völkermarkt eingestiegen sein.