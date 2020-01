Am Montag um 19.41 Uhr wurde die Ennser Polizei erneut über einen Garagenbrand in Hargelsberg informiert. Beim Eintreffen hatte die Feuerwehr den Brand, der in der an das Wohnhaus angrenzenden Garage ausgebrochen war, bereits gelöscht. Der 29-jährige Hausbesitzer hatte den Brand entdeckt.