„Kann Klassiker werden“

„Das Match war viel enger als das Ergebnis aussagt, die frühen Breaks haben geholfen“, so der 16-fache Turniersieger. Spätabends saß Thiem in seinem Hotelzimmer vor dem Fernseher, verfolgte den Vier-Satz-Sieg von Rafael Nadal gegen Lokalmatador Nick Kyrgios. „Das Spiel gegen Rafa kann ein Klassiker werden, ich habe gegen ihn schon viele denkwürdige Momente erlebt, aber auch bittere Niederlagen kassiert“, sagte der Österreicher, der in 13 Duellen gegen die Nummer 1 erst einmal auf Hartplatz spielte - 2018 bei den US Open in einem epischen Viertelfinale 6:7 im fünften Satz verlor!