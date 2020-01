Sechs Monate bedingte Haft, nicht rechtskräftig - so lautete am Montag das vom Schöffensenat (Vorsitz Katharina Schenk) in Leoben gefällte Urteil gegen den Ex-Ortschef von Rachau (nun eingemeindet in St. Margarethen/Knittelfeld) Max Haberleitner. Amtsmissbrauch und Untreue wurden ihm vorgeworfen, weil er einen überhöhten Pachtzins in die eigene Tasche gesteckt und ohne das Wissen der Gemeinde einen Kredit in einen schadensbringenden Fremdwährungskredit umgewandelt haben soll.