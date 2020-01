Zehn von 14 möglichen Meisterschalen: Seit dem Red Bull-Einstieg 2005 ist die Liga fest in Salzburger Hand. Aber nicht nur: Auch in der Torjäger-Wertung räumten die Mozartstädter neunmal ab. Wobei’s dank des Doppel-Siegs der Ex-Bullen Jantscher/Maierhofer mit je 14 Toren 2011/12 sogar schon zehn Titelträger gibt. Mit Kayode, Hosiner, Linz (alle Austria) sowie Rapids Steffen Hofmann gab’s in dieser Ära jedenfalls nur vier Schützenkönige, die nicht im Bullen-Sold standen.