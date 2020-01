Trickdiebe, die angeblich hochwertige Jacken verkaufen wollen, haben in den vergangenen Tagen in Graz ihr Unwesen getrieben: Die Täter suchen sich jeweils ältere Opfer auf der Straße aus, fahren sie nach Hause und bieten ihnen dort die Kleidung an und schenken sie sogar her - allerdings gegen eine recht hohe Spende. Erst später fiel Opfern auf, dass sie auch bestohlen wurden. Die Polizei rät nun zur Vorsicht.