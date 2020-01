Das sei beispielsweise bei Gesichtsscannern, durch die man am Flughafen gehe, um schneller durch die Grenzkontrollen zu kommen, der Fall. Aber bei einem System wie in Indien, das an öffentlichen Orten Bildmaterial sammle, wo Menschen nicht bewusst gefilmt werden wollten und sie gar markante Brillen oder viel Make-up trügen, werde es für die Software schwieriger. Dann markierten Algorithmen viele Menschen als verdächtig, die gar nicht gesucht würden und fänden gleichzeitig etliche echte Gesuchte nicht.